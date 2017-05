Penélope Cruz : Quand Javier Bardem avait des doutes sur leur histoire d'amour...

A Hollywood, un couple qui dure est une espèce rare. Javier Bardem et Penélope Cruz font partie de ces tandems ultraglamour, talentueux et solides. Sous les projecteurs en raison de la sortie imminente du cinquième volet de Pirates des Caraïbes, l'acteur espagnol de 48 ans fait quelques confidences sur sa vie privéeù, notamment son physique atypique, la force de sa relation avec la star de Volver, mais aussi les débuts de leur histoire. Pour le magazine GQ édition US, celui qui incarne le terrible Salazar face à Johnny "Sparrow" Depp ouvre son coeur.

Marié depuis sept ans avec Penélope Cruz et père de deux enfants avec elle – Luna (3 ans) et Leo (6 ans) –, Javier Bardem a expliqué dans GQ ses premiers sentiments lorsqu'il a voulu fréquenter la comédienne volcanique à qui il donnait la réplique dans Vicky Cristina Barcelona en 2008. Il s'inquiétait quelque peu du tempérament de sa partenaire, proche de celui de son personnage, Maria Elena, qui lui a permis de remporter l'Oscar : "Oh mince, quelle fougue elle avait ! Il y avait des scènes dans lequelles on se dispute, elle me lançait des assiettes. Je me suis alors demandé : 'est-ce que j'ai vraiment envie de ça ?' Elle a ce que j'appelle la passion brûlante. Elle est passionnée pour tout."