Peter Dinklage : L'acteur de Game of Thrones est papa pour la deuxième fois

Peter Dinklage, qui incarne le populaire personnage de Tyrion Lannister dans la série à succès Game of Thrones, est papa pour la deuxième fois, rapporte le site Us Weekly. L'acteur américain de 48 ans est marié à Erica Schmidt.

C'est en toute discrétion que Peter Dinklage et son épouse ont accueilli un deuxième enfant dans leur vie, au cours de l'été. Les amoureux, qui ne s'expriment pas sur leur vie privée, ont réussi à cacher cette naissance mais Us Weekly rapporte qu'ils ont été vus avec un nouveau-né à un concert, en septembre. On ne sait pas encore le sexe ni le prénom de l'enfant...

La femme de l'acteur, devenue maman pour la seconde fois à 42 ans, n'avait pas annoncé sa grossesse, mais avait été incapable de la cacher puisqu'on avait vu son baby bump en mars dernier.

Peter Dinklage et Erica Schmidt se sont mariés à Las Vegas en 2005 et sont les parents d'une petite fille prénommée Zelig, âgée de 5 ans.

Thomas Montet