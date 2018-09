Peter Donat : L'acteur de The X-Files est mort à 90 ans

Peter Donat est mort. Selon TMZ, l'interprète du père de Fox Mulder dans la série The X-Files (six épisodes entre 1995 et 1999) s'est éteint lundi 10 septembre 2018 à son domicile de Point Reyes en Californie. Malade depuis de longues années, il a souffert de complications liées au diabète selon sa femme Marijke (épousée en 1983). Il était âgé de 90 ans.

Né au Canada et naturalisé américain, Peter Donat avait démarré sa carrière au début des années 1950 et a joué dans de nombreuses séries cultes à la télévision, comme dans Mission: Impossible, Hawaii Five-O, Mannix, ou bien encore Charlie's Angels. Il avait également une carrière à Broadway, lui qui avait été récompensé d'un Theatre World Award pour le rôle du Prinz Leopold dans la pièce The First Gentleman.

Au cinéma, il avait tourné par deux fois sous la direction de Francis Ford Coppola, d'abord dans Le Parrain II (1974) et ensuite dans Tucker (1988). Ses dernières apparitions dans des films notables sont La Guerre des Rose (1989) et The Game (1997).

Peter Donat avait eu trois fils nés de son premier mariage avec l'actrice Michael Learned, Caleb, Christopher et Lucas. Il était grand-père de onze petits-enfants.