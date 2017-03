Pierre Arditi et Évelyne Bouix : Pourquoi ils n'ont jamais eu d'enfant

Entre Pierre Arditi (72 ans) et Évelyne Bouix (63 ans), c'est l'amour fou depuis plus de trente ans. Le couple à la ville qui joue même parfois ensemble sur scène n'a pourtant jamais eu d'enfant. Invité le 22 mars dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3, le comédien a expliqué pourquoi sa compagne et lui avaient fait ce choix.

L'acteur qui a également confessé avoir une fois tenté de mettre fin à ses jours après une peine de coeur a déclaré qu'ils y avaient pourtant songé : "Nous nous le sommes dit mais pas au même moment. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Moi je voulais. Elle, non, parce qu'elle ne savait pas. Elle avait peur."

Puis, finalement, lorsqu'Évelyne Bouix a été prête, c'est Pierre Arditi qui a hésité : "Et quand elle s'est finalement décidée, j'ai considéré que j'étais trop vieux et donc je n'ai pas voulu devenir grand-père de mon fils ou de ma fille. Et je lui ai expliqué quand même que j'avais déjà trois enfants. Mon fils Frédéric [47 ans, qu'il a eu avec la comédienne Florence Giorgetti, NDLR], sa fille Salomé [33 ans, fille qu'elle a eue avec Claude Lelouch, NDLR] et elle. C'était bien, trois enfants, c'était parfait. Pas la peine d'en faire un quatrième et j'ai bien fait", a-t-il conclu.