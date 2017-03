Pierre Arditi, sa tentative de suicide : "Je me suis dit 'j'en ai assez'"

Après Arielle Dombasle, Bernard Tapie ou Julien Clerc, c'est au tour de Pierre Arditi de participer à l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Le comédien de 72 ans a fait de lourdes confidences. Dans une bande-annonce, on découvre notamment qu'il a par exemple souhaité mourir après une rupture douloureuse.

"Un soir, cette jeune femme dont j'étais très amoureux m'a expliqué que c'était fini. Et je n'ai pas supporté du tout. J'étais dévasté. J'ai marché comme ça, un peu à la dérive. Je devais pleurer sans m'en rendre compte. Et puis à un moment donné, je ne l'ai plus supporté. Je me suis dit finalement, j'en ai assez. Je suis fatigué. Je suis reparti à l'endroit où nous vivions à l'époque et j'ai pris, en principe, ce qui aurait dû faire que je ne me réveille pas", a déclaré sans détour la star de la série Le Sang de la vigne (France 3) à Marc-Olivier Fogiel.