Arielle Dombasle en larmes : BHL, les enfants qu'elle n'a pas eus, confidences...

Mardi 7 mars, Arielle Dombasle s'est confiée à Marc-Olivier Fogiel dans Le Divan sur France 3. Femme sensible, elle a évoqué la mort de sa mère mais aussi son amour pour Bernard-Henri Lévy et son choix de ne pas avoir eu d'enfant.

C'est en découvrant le visage de BHL en quatrième de couverture d'un livre que la femme de 58 a vu son coeur s'emballer. L'artiste a alors tout fait pour rencontrer l'écrivain : "J'ai vu qu'il y avait une signature de livres et je suis allée le voir. Il raconte que j'ai fendu tout le monde, que j'ai pris une pose très provocante et que je l'ai invité au théâtre. (...) Et il m'a écrit une dédicace : 'En attendant...' Ce 'En attendant' m'a absolument bouleversée. Il savait que je savais qu'on était fait l'un pour l'autre."

Mais, à l'époque, Bernard-Henri Lévy est en couple, tout comme Arielle Dombasle, d'ailleurs. Leur relation débute alors dans le plus grand secret. En revoyant les images de son mariage avec BHL, le 19 juin 1993 à Saint-Paul-de-Vence, la chanteuse a versé quelques larmes. "Tout me fait pleurer. Le fait que c'est un rêve qui s'accomplit, c'est tellement beau", a confié celle qui admet être "prête à tout pour lui, encore aujourd'hui".

Le couple qui vit une belle histoire d'amour, n'a jamais eu d'enfant. Un choix qu'Arielle Dombasle a fait, sans pouvoir vraiment l'expliquer. "C'est une énigme à mes propres yeux mais je suis heureuse. Je suis une éternelle enfant et ça me fait traverser le temps de manière spéciale", a-t-elle déjà déclaré à ce sujet par le passé.

Face à Marc-Olivier Fogiel, elle précise : "Quand au fait de ne pas avoir donné la vie... Je dis que je suis mon propre enfant, que je me suis donné la vie. Quand je vois mes amies qui ont des enfants, je les vois tellement heureuses. C'est le sens de la vie de la plupart des gens de se prolonger, beaucoup de gens se disent qu'ils vont sacrifier leur vie pour leurs enfants. C'est tellement beau, c'est admirable et pourtant, moi, farouchement, je n'en ai jamais voulu. Je ne comprends pas pourquoi mais c'est comme ça."