Pierre Arditi n'a pas revu son amie Sabine Azéma : "Je redoute cet instant"

Invité de Catherine Ceylac pour l'émission Thé ou café sur France 2 le 26 novembre, Pierre Arditi fait l'actualité en raison de sa pièce de théâtre avec Daniel Russo, L'être ou pas, actuellement en tournée en France. Mais il est également revenu, à la demande de la présentatrice, sur ses relations avec l'actrice Sabine Azéma.

Ami de longue date du couple formé par l'actrice et Alain Resnais, Pierre Arditi s'est éloigné de l'actrice depuis la mort du cinéaste français en 2014. Sur le plateau de Vivement Dimanche en 2016, le comédien de bientôt 73 ans demandait même pardon à son amie parce qu'il ne la contactait pas autant qu'elle le voudrait. Cependant, dans Thé ou café la même année, Sabine Azéma, fachée, avait expliqué ne l'avoir toujours pas revu. L'animatrice demande donc à l'acteur ce qu'il en est aujourd'hui.

"On s'est parlé depuis. On s'est croisé, on n'a pas eu le temps... Mais en sortant d'ici, je prends mon téléphone et je vais l'appeler, juré", clame Pierre Arditi. Il ajoute, la voix émue : "J'ai peur de la revoir, parce qu'il y aura quelqu'un qui va manquer à la rencontre. Et je redoute cet instant. Chacun est fait comme il est fait, c'est très imparfait en ce qui me concerne. Je recule alors que je l'adore, et que l'idée de ne pas voir Sabine est abstraite, elle a absolument raison, il faut se voir pendant qu'on est vivant. Après, ce sera la merde."