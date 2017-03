Pierre Bellemare, victime d'une chute : "Mon coeur s'est arrêté..."

Avec sa franchise habituelle, Pierre Bellemare a accepté de se livrer sur ses ennuis de santé. À bientôt 88 ans, le populaire touche-à-tout du show business vient en effet de subir coup sur coup deux opérations du coeur !

Interrogé par France Dimanche, Pierre Bellemare a relaté ses récents pépins. Lors d'une visite dans la capitale il y a quelques semaines, il a été victime, tard dans la nuit, d'une chute dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Par miracle, ses appels au secours ont été entendus par la personne de la chambre du dessous qui a aussitôt appelé les secours ! "Apparemment, je suis tombé car mon coeur s'est arrêté. Puis il est reparti. (...) Depuis, on m'a installé un pacemaker, donc ça ne devrait plus se reproduire. Mais bon, j'ai quand même pris un sacré coup sur la tête", dit-il. Aujourd'hui, il se repose dans sa grande propriété de Dordogne, épaulé par son épouse Roselyne et par une aide à domicile, Maryline. Toujours souriant et l'oeil pétillant, l'octogénaire profite de son parc, de ses animaux et se déplace à bord d'un Gator, un tracteur ultramoderne.

Pierre Bellemare a également annoncé à France Dimanche qu'il avait dû subir une seconde opération au coeur. "Pour réajuster mon pacemaker", confie-t-il. Son épouse, avec qui il est marié depuis soixante ans, était à ses côtés pour l'occasion, alors qu'elle le laisse généralement venir seul à Paris. Il faut dire que les récents événements l'ont secouée, surtout que son époux a cumulé les soucis de santé ces dernières années. En 2011, en effet, il avait déjà avait été victime d'un AVC.

Thomas Montet

L'interview de Pierre Bellemare est à lire dans France Dimanche en kiosques le 10 mars 2017