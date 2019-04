Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) : L'anniversaire magique de leur fils

Pierre et Frédérique ont vécu un week-end très festif. Le couple emblématique de la saison 7 de L'amour est dans le pré fêtait les 6 ans de son fils Gabriel. Une fête placée sous le signe du célèbre sorcier Harry Potter. Pour l'occasion, le petit garçon était habillé aux couleurs de Gryffondor (la maison de Poudlard dans laquelle se trouvait l'ami d'Hermione Granger et Ron Weasley), portait un chapeau de sorcier, ainsi que les célèbres lunettes rondes du personnage de fiction.

Pierre et Frédérique ont mis les petits plats dans les grands pour combler leur fils. Ils ont prévu des balais que ses amis et lui pourraient chevaucher pour se croire dans l'univers d'Harry Potter, ainsi que des baguettes magiques, des potions ou le choixpeau qui dit aux jeunes sorciers dans quelle maison ils vont aller. Le producteur d'Armagnac s'est même déguisé en Ollivander, le vendeur de baguettes dans la célèbre saga écrite par J.K. Rowling comme le précise son épouse dans son post Instagram publié dimanche 7 avril 2019.

"Un anniversaire magique pour tes 6 ans notre petit amour ! Tu es notre plus belle réussite ! Maman s'est éclatée à faire la déco et à préparer les activités, papa a été un super choixpeau et un Ollivander très convaincant", a-t-elle légendé un diapo photos de l'anniversaire. Un moment dont Gabriel se souviendra pendant de nombreuses années.