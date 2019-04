Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) : Moment "hors du temps" avec leur fils

Actuellement, ce sont les vacances scolaires. Pierre et Frédérique ont donc décidé de mettre un peu leur travail de côté afin de passer un moment "hors du temps" avec leur fils Gabriel (6 ans). Le 25 avril 2019, couple emblématique de la saison 7 de L'amour est dans le pré (M6) et leur enfant se sont rendus au Puy-du-Fou, en Vendée.

"Une parenthèse hors du temps, et ça fait tellement du bien !", lit-on en légende d'une photo de Pierre et de son petit garçon, vêtus d'un poncho antipluie acheté sur place. Le producteur d'armagnac et son épouse ont ensuite dévoilé une photo drôle et adorable. Pierre et Frédérique sont déguisés en roi et en reine, et leur fils porte un costume de chevalier. "Dans tes yeux, je me sens reine, dans mes yeux, tu te sens roi ! Nos coeurs gardés à jamais par le chevalier Gabriel ! (Nouvelle animation dans la cité médiévale, se costumer avec les tenues médiévales le temps d'une pause)", est commenté le cliché.