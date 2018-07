Pierre Ménès : Sa femme qualifiée de "michto", il en vient aux menaces

Jeudi 26 juillet 2018, Pierre Ménès postait une photo adorable de lui en compagnie de sa femme Mélissa Acosta sur Instagram. Actuellement en vacances en Thaïlande, le couple s'affiche en train de profiter d'un moment de détente en amoureux dans la piscine de son hôtel. Le chroniqueur du Canal Football Club étale son bonheur en accompagnant la photo d'une légende un peu kitsch : "C'est l'amour presque à la plage enfin à 50 mètres waouh tcha tcha tcha."

Jusque-là tout va bien. Mais si le chroniqueur sportif pensait amadouer ses abonnés Instagram avec cette photo, il n'en est rien. Pire encore, certains n'ont pas tardé à se moquer, voire à insulter sa belle en la qualifiant notamment de "michto". Un mot tiré de l'argot qui définit une femme en couple avec un homme pour son argent.

Face à tant de critiques, Pierre Ménès n'a pas su garder son calme. Connu pour son franc-parler, le collègue d'Hervé Mathoux a respecté sa réputation en répondant un message bien salé à ses détracteurs : "Alors petit fils de p*** c'est où tu veux quand tu veux. Préviens juste la morgue. Le Cfc c'est 2 rue de Silly à Boulogne j'y suis le dimanche 12. Ramène ta gueule on verra si tu as autant de couilles."

Une réponse violente et menaçante qui est loin d'être passé inaperçue. Plus tard, en story, Pierre Ménès revient sur cet incident fâcheux et fait une dernière grosse mise au point : "À tous ceux qui ont osé traiter Melissa de michto suite à notre photo, j'aimerais leur rappeler que nous sommes ensemble depuis sept ans et que sans son soutien durant ma maladie, je serais mort aujourd'hui. Ha oui encore une chose : nous et notre bonheur, on vous emmerde."

On l'aura donc compris, mieux vaut ne pas s'en prendre à sa femme !