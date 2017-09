Pierre Ménès fâché avec Zinedine Zidane : "Il m'en veut énormément"

Téléfoot diffusait dimanche 3 septembre une interview exclusive de Zinedine Zidane à l'occasion du 40e anniversaire de la célèbre émission sportive dédiée au football. Un entretien exceptionnel au cours duquel l'ancien champion du monde et actuel entraîneur du Real Madrid laissait place à l'émotion et aux larmes pour évoquer son père Smaïl et se confier comme il se fait rarement sur son épouse Véronique. Pour sa toute première participation à Touche pas à mon poste en tant que nouveau chroniqueur, Pierre Ménès a commenté ce moment de télévision qui a tout particulièrement ému les téléspectateurs, et pas seulement les amateurs de ballon rond. Si le membre du Canal Football Club n'a que du respect pour Zinedine Zidane, il n'est pas en bons termes avec lui. C'est ainsi que Pierre Ménès a révélé les raisons de sa brouille avec Zizou sur C8, un épisode qui remonte à l'époque du fameux coup de tête lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

"J'avais participé à une émission sur M6 où on avait décrypté le coup de boule, où j'avais dit que n'importe quel autre joueur de l'équipe de France qui aurait mis ce coup de boule aurait été obligé de quitter le pays à tout jamais, alors que lui a été absous dès le lendemain par Chirac et par la France. Il m'en veut énormément", a-t-il confié en direct. Une brouille qui n'affecte pas le jugement de Pierre Ménès, connu pour ne pas être tendre dans ses commentaires. "Ça ne m'empêche pas de l'avoir adoré comme joueur, d'apprécier son immense travail comme entraîneur au Real et d'avoir été très ému par ces images", a ajouté Pierre Ménès, qui souhaiterait visiblement que leur relation redevienne amicale.

Apprécié pour sa grande première dans Touche pas à mon poste, le nouveau chroniqueur a tenu à remercier tous ceux qui l'ont regardé. "Merci pour vos adorables messages. A priori vous avez kiffé la première de TPMP et moi aussi", a-t-il twitté dans la soirée.