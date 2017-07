Pierre Ménès, son arrivée dans TPMP critiquée : Il répond à ses détracteurs

Celui qui a été greffé d'un rein et d'un foie en décembre dernier a surtout tenu à rassurer ceux qui ont peur pour lui et son image. Il a tenu à leur faire savoir qu'ils pouvaient avoir "confiance" en lui et a tenu à rappeler que Touche pas à mon poste allait changer et qu'il fallait "regarder avant de critiquer".

Au site L'Express, Pierre Ménès en a dit plus : "Les critiques ne m'étaient pas tellement destinées, mais plutôt à Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste. Après, le bilan des messages que je reçois est tout de même à 80% positif. Je ne vais évidemment pas me faire humilier dans une émission de télévision, ce serait mal me connaître."

Confiant ensuite qu'il n'aurait pas accepté de participer à l'ancienne version de TPMP, mais avoir dit oui parce que le programme "va être plus sérieux", le journaliste a également expliqué pourquoi il ne serait absent qu'un jour par semaine sur le plateau : "J'ai mon émission le vendredi sur Canal, je suis toujours au Canal Football Club et je ne tiens pas à montrer ma tronche tous les jours à la télé. Il faut aussi que je fasse attention à ma santé. Je ne sais pas si trois émissions par semaine ça ne va pas déjà me fatiguer..."