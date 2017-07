TPMP - Canular homophobe : Cyril Hanouna soutenu par Canal+ face au CSA

Jeudi 18 mai 2017, Cyril Hanouna était accusé d'avoir diffusé une séquence homophobe dans son émission Radio Baba. A l'antenne de C8, l'animateur s'était glissé dans la peau d'un bisexuel prénommé Jean-José, à la recherche d'une relation "courte ou longue". Un canular qui est loin d'avoir fait l'unanimité... Deux mois plus tard, mercredi 19 juillet, les dirigeants du groupe Canal+ ont été auditionnés par le CSA. D'après une source proche du dossier citée par l'AFP, afin de défendre l'animateur vedette de la chaîne, le groupe a évoqué la liberté d'expression et le droit à l'humour.

Canal+ s'est également défendue de toute homophobie. L'avocat du groupe, Me Emmanuel Glaser, a étayé l'engagement de Canal+ pour les droits de la communauté homosexuelle, évoquant notamment le financement de films sur le sujet. Quant à lui, Gérard-Brice Viret, directeur de Canal+, a tenu à préciser que le groupe avait pâti des conséquences de ce canular. Il a également assuré que l'intention n'était pas de blesser et a présenté des excuses.

Toujours d'après la même source : "L'atmosphère était glaciale, le président du CSA ne s'est pas levé pour accueillir la délégation de Canal+. Olivier Schrameck estime que Canal a traité le CSA comme jamais une autorité administrative indépendante n'a été traitée."

TPMP suspendue pendant une semaine ?

De son côté, le rapporteur public missionné par le CSA a recommandé une suspension d'une durée d'une semaine de Touche pas à mon poste, ainsi que de "toute autre émission analogue". Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a fait savoir que les sages devraient délibérer une semaine après cet entretien, soit mercredi 26 juillet. Une suspension d'une (ou plusieurs semaines) est le bruit qui court dans les couloirs... ce qui ferait commencer TPMP plus tard que les autres et serait une vraie catastrophe pour Cyril Hanouna et ses équipes, bien plus qu'une nouvelle sanction financière !

Pour rappel, TPMP a été sanctionnée par le CSA le 7 juin dernier de trois semaines d'interruption de publicité pour deux précédentes affaires. Une sanction qui représente un manque à gagner de 5 millions d'euros.

De son côté, dans les colonnes du Monde, Cyril Hanouna a confié avoir été "vraiment touché" d'être taxé d'homophobie. "J'ai fait une mauvaise blague, une connerie, pas un truc grave. Je ne vais jamais loin pour être méchant, pour blesser quelqu'un. C'est un truc de vestiaires de sport, je suis juste un vanneur. Et ce n'est que de la télévision", a-t-il poursuivi. L'animateur vedette de C8 a même ajouté : "Cela fait cinq ans qu'on est des funambules, t'as des mecs en-dessous, t'as l'impression qu'ils disent : 'Allez tombe, on t'attend.' J'ai appris à vivre avec."