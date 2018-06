Pierre Moscovici : L'ancien ministre de 61 ans est papa !

C'est le journal Le Parisien qui dévoile que l'ancien ministre Pierre Moscovici est devenu papa pour la première fois, le mercredi 7 juin 2018. À 61 ans, il a accueilli un petit garçon dans sa vie. Une heureuse nouvelle qui intervient trois ans après son mariage avec Anne-Michelle Basteri.

Le fils de Pierre Moscovici et de sa femme, originaire de Corse, diplômée de l'ENA et qui occupe le poste d'inspectrice des finances, se prénomme Joseph. C'est le premier enfant du couple. Les amoureux, qui se sont mariés en 2015 dans le 6e arrondissement de Paris, se sont rencontrés au cabinet de l'ancien ministre socialiste, à l'époque où il était au ministère de l'Économie et des Finances.

Avant d'épouser Anne-Michelle Basteri, il avait partagé pendant quelques années la vie de Marie-Charline Pacquot, chercheuse en psychologie de trente ans sa cadette.

Pierre Moscovici, après une longue carrière politique comme député, député européen, ministre ou encore conseiller régional, est aujourd'hui le commissaire européen chargé des Affaires économiques et monétaires à la Fiscalité et à l'Union douanière. Alors qu'il est à quelques années de l'âge légal de la retraite, avec cette paternité, il serait temps qu'il passe la main.

