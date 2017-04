Pierre Richard : "Des gens m'abordent dans les enterrements..."

À l'affiche d'Un profil pour deux aux côtés de Yaniss Lespert et Fanny Valette, celui qui a souvent été présenté comme le grand maladroit du cinéma français en a toujours sous la pédale. À 82 ans, les cheveux blancs mais les yeux d'un bleu toujours aussi fatal, Pierre Richard n'a rien perdu de sa superbe ni de son humour. Il le prouve encore sur grand écran, mais également en interview.

Ainsi, l'acteur dit dans L'Obs (édition du 6 avril) avoir une "vie chaotique" et ne manque pas d'exemples pour l'étayer. Il raconte par exemple qu'avec la célébrité, l'acteur s'est retrouvé face à des situations cocasses : "Il y a des gens qui m'abordent dans les enterrements pour me demander un autographe, et quand je refuse, ils disent : 'Oh ben, il est moins marrant qu'à la télé !'"

C'est certain, la relation avec le public est quelque chose de particulier pour Pierre Richard. S'il y voit beaucoup d'aspects positifs, l'acteur pousse en revanche un coup de gueule contre les réseaux sociaux. "Ils ne me font pas rire du tout. Le premier con venu peut donner son avis. On y a même annoncé ma mort trois fois. C'est dégueulasse !", lâche-t-il dans le JDD (édition du 9 avril.

Par le passé c'est le regard des gens, et plus particulièrement des critiques, qui l'a fait souffrir. "Certains me réduisaient à un olibrius aux yeux écarquillés qui faisait des comédies franchouillardes. Mon agent m'a dit un jour : 'Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Quand on vole à 300 à l'heure, on ne sent pas les tomates.' J'en ai parfois souffert", a-t-il déclaré.