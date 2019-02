Pink : Canon aux Brit Awards, Beyoncé, JAY Z et Meghan Markle s'invitent

La saison des awards ne se limite pas qu'au cinéma ! L'industrie de la musique honore elle aussi ses meilleurs artistes de l'année passée. Pink! en a fait partie et a livré un show mémorable aux Brit Awards avec Hugh Jackman et Dua Lipa. Beyoncé, JAY Z et Meghan Markle leur ont volé la vedette...

Les Brit Awards 2019, équivalent des Grammy Awards au Royaume-Uni, ont eu lieu ce mercredi 20 février à l'O2 Arena. La cérémonie était animée par l'acteur Hugh Jackman. Pink y a reçu un prix honorifique, saluant l'ensemble de sa carrière. La chanteuse a également gratifié les spectateurs et téléspectateurs de l'événement d'un medley épique, contenant une chorégraphie acrobatique et torride sous une fausse pluie.

La chanteuse Dua Lipa, le producteur et DJ Calvin Harris et le groupe Little Mix comptaient également parmi les lauréats de cette nouvelle édition des BRITs. Beyoncé et JAY Z les ont tous éclipsés.

Les époux et membres du duo The Carters ont reçu le trophée du Meilleur Groupe Étranger. Ils n'étaient pas présents au Royaume-Uni et ont adressé aux Brit Awards une vidéo d'eux prononçant un discours de remerciements filmé devant un portrait peint de l'épouse du prince Harry, la duchesse de Sussex Meghan Markle.