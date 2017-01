Pink maman : Une photo adorable de son bébé, câliné par sa fille

Maman pour la deuxième fois depuis le 26 décembre, la chanteuse américaine Pink est aux anges et ne s'en cache pas. Sur les réseaux sociaux, après avoir documenté sa grossesse, elle expose aujourd'hui son petit garçon.

Pink avait déjà présenté son bébé, qu'elle a prénommé Jameson en hommage à son père et à son frère, et avait ainsi révélé que son mari Carey Hart était tout aussi fou d'amour qu'elle-même de ce nouveau-né. On sait désormais que leur fille aînée, Willow, âgée de 6 ans, est elle aussi ravie d'être devenue une grande soeur ! "Bonne année #nouvelleamour #nouvellevie #nouveauespoir #nouveaujour. Les Harts vous remercient de votre amour et vous le renvoient en retour", a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo représentant ses deux enfants.

Pink avait annoncé sa grossesse en novembre dernier et, au fil des mois, elle n'avait pas hésité à partager des photos d'elle et de son baby bump. L'interprète de So What avait choisi de ne pas connaître le sexe du bébé avant la naissance. "J'aime déjà mon petit bébé", a-t-elle également commenté sur Instagram.