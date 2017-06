Pink publie une adorable photo de son fils : A peine 6 mois et déjà irrésistible

Pink, la célèbre pop-rockeuse à la langue bien pendue, est désormais une femme épanouie. Exit les coups d'éclat et paroles crues, l'interprète de F*ckhouse a trouvé son équilibre... en famille ! La chanteuse de 37 ans est maman de deux beaux enfants : Willow (6 ans) et Jameson (6 mois), qu'elle partage avec son mari Carey Hart.

Sur sa page Instagram, Alecia Moore de son vrai nom a récemment posté une photo de son petit dernier. A quelques mois seulement, le petit garçon arbore déjà un sourire irrésistible. "Il pense que tout ce que je dis est vraiment intéressant et révolutionnaire", a-t-elle écrit en légende du cliché, avec l'humour qu'on lui connaît.

Il y a quelques mois, celle qui lutte contre les diktats de minceur hollywoodien, a accordé une interview au magazine Us Weekly sur sa nouvelle vie, elle qui est passé de rock-star à mère au foyer. "Tout d'un coup, je me retrouve maman à plein temps à faire tout ce qu'il faut. Personne n'aurait imaginé que ça m'arriverait. Je ne pensais pas que ça serait si fun", a-t-elle reconnu.



Ce qu'elle aime par-dessus tout ? "Le plus drôle, c'est de leur mettre la honte." Par ailleurs, sa fille n'est pas du tout impressionnée par les tubes de sa maman : "L'autre jour, je suis allée chercher Willow et ses copines, qui a commencé à chanter Raise Your Glass. Ma fille a levé les yeux au ciel en disant que ce n'était même pas un de mes bons morceaux", a-t-elle ajouté.

Un amour à toutes épreuves

Si la petite fille n'est pas bluffée par la carrière de sa mère, rappelons que celle-ci a vendu plus de 47 millions d'albums dans le monde. Pourtant, ce n'est pas le succès ni la notoriété qui lui ont apporté le bonheur, mais bien son mariage avec l'ancien pilote de motocross professionnel. Le couple, marié depuis 11 ans, se fréquente depuis 16 ans maintenant. Les deux parents ont pourtant connu de nombreux hauts et bas.

Comme elle l'a rappelé sur le plateau d'Ellen DeGeneres, le couple s'était séparé deux ans après sa rencontre, avant de finalement se rabibocher. Puis la chanteuse avait fait sa demande au pilote et homme d'affaires de 41 ans. Deux ans plus tard, ils se disaient "Oui" au Costa Rica avant de se séparer encore une fois, quelques mois plus tard. Restés très proches, ils ont fini par se réconcilier sans jamais divorcer et sont toujours aussi fous l'un de l'autre. Preuve qu'en amour, il ne faut jamais abandonner.

