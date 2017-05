Pippa Middleton : La lune de miel se poursuit en Australie, gare au vent !

Après quelques jours de rêve dans le cadre paradisiaque de la Polynésie française, où ils avaient entamé leur lune de miel au lendemain de leur union, célébrée avec faste le 20 mai en Angleterre, Pippa Middleton et son mari James Matthews ont désormais changé de destination...

Ce mercredi 31 mai, c'est en Australie que l'on pouvait voir les jeunes mariés, tout souriants et main dans la main. Ils étaient arrivés en hydravion au port de Cottage Point (un quartier de Sydney) depuis Rose Bay ! Ravissante dans une robe blanche à rayures noires de chez Kate Spade, Pippa a eu un petit moment de panique quand un coup de vent a soulevé sa jupe alors qu'elle marchait le long de l'eau. Très souriante, et affichant à son doigt sa très chic alliance – un diamant Asscher de 3,5 carats qui a coûté la modique somme de 230 000 euros –, elle s'est confortablement installée dans un restaurant avec son époux et des amis.

Pippa Middleton et James Matthews, qui ont déjeuné pendant près de trois heures le long de Awkesbury River, sont ensuite rentrés à leur hôtel en taxi flottant. Les amoureux, qui doivent passer un peu de temps en Écosse (au manoir Affric Lodge, que possède la famille Matthews sur le domaine de Glen Affric proche du Loch Ness) pendant le mois de juin, resteront quelques jours à Sydney et devraient sous doute prendre part au Vivid Festival.

Thomas Montet