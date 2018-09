Plus belle la vie : Emma, escort avant la mort de Christophe Ford ?

Il s'en passe des choses à Marseille ! Si de gros secrets sont sur le point d'être révélés dans Plus belle la vie sur France 3, le passé d'un personnage phare va venir chambouler l'enquête sur le meurtre de Christophe Ford.

Ce sera Emma (Pauline Bression) qui sera au centre des intrigues dans les prochains épisodes de Plus belle la vie. Alors qu'elle aurait été violée par Christophe Ford, la mère de Mathis cacherait d'autres secrets. Selon le site pblv-plusbellelavie, la jeune femme sera interrogée par Franck Nebout sur la mort du patron de la société Green Tech Solutions. C'est à ce moment-là qu'elle va faire une révélation surprenante.

"Elle va raconter à Franck que Christophe Ford l'a obligée à rencontrer l'un de ses clients dans le but de remporter un marché et qu'il la faisait chanter avec son passé d'escort. La maman de Mathis va lui expliquer que le patron de GTS France, qui est décédé, a filmé sa rencontre avec le client et qu'il la menaçait de balancer la vidéo sur internet", a assuré le site spécialisé dans la série de France 3. Après une telle confidence, Emma pourrait devenir le suspect numéro un du meurtre de Christophe Ford.

Rendez-vous dans les prochains épisodes de Plus belle la vie diffusés du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3.