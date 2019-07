Plus belle la vie, les 15 ans : Coulisses de la soirée anniversaire

Bon anniversaire Plus belle la vie ! Le 30 août 2019, la célèbre série de France 3 fêtera ses quinze ans d'existence. Une situation rare dans le paysage audiovisuel français ! A cette occasion, de nombreux acteurs et membres de l'équipe se sont réunis le 29 juin 2019 afin de fêter (un peu en avance) ce bel anniversaire.

C'est au Fort Ganteaume, à Marseille, que la sauterie s'est déroulée. Les y attendait un énorme gâteaux aux couleurs de la série, sur lequel il était écrit : "Joyeux anniversaire Plus belle la vie". De nombreux accessoires de décoration étaient placés sur la pâtisserie géante, dont un cadre avec une photo du bar du Mistral. Fabienne Carat était au rendez-vous comme on peut le découvrir sur son compte Instagram. La belle actrice de 39 ans qui incarne Samia depuis le début de Plus belle la vie a opté pour une robe rouge moulante pour l'occasion. Afin de partager ce beau moment avec ses fans, elle a posé au côté de Lara Menini (Eugénie Grangé).

"Moment immortalisé avec la douce Lara Menini pour souhaiter un joyeux anniversaire à la série Plus belle la vie #15ans. Et pour remercier tous ceux qui oeuvrent depuis toutes ces années pour nous raconter des histoires...", a-t-elle légendé sa publication. De son côté, Lara Menini, qui a rejoint la fiction en 2015, a partagé une photo accompagnée de Fabienne Carat, Cécilia Hornus (Blanche), Boubacar Kabo (Mouss), Joakim Latzko (Gabriel) et Alexis Baginama (Valère).

Rebecca Hampton sexy en cuir

Jérôme Bertin (Patrick Nebout) était également de la partie. "#pblv hier soir, Marseille, très beau gâteau d'anniversaire pour les 15 ans de #plusbellelavie. Ok pour repartir pour 15 ans ? #Merci à #france3 #telfrance et toutes les #equipes #jadoremonjob #fiesta #birthday #notreseriepreferee #encore", a-t-il légendé un cliché du gâteau. Il a aussi posé avec Cécilia Hornus, Boubacar Kabo, Joakim Latzko et Alexis Baginama.

Une autre actrice incontournable de Plus belle la vie a souhaité prendre part à l'événement : Rebecca Hampton. Celle qui incarne Céline Frémont était divine en combinaison en cuir noir, au côté du réalisateur Lord Lewis Martin.

Dans différentes publications, on découvre aussi qu'Elodie Varlet (Estelle), Léa François (Barbara), Bryan Trésor (Baptiste), Flavie Péan (Mathilde), Anne Décis (Luna), Stéphanie Pareja (Jeanne) et Eleonore Sarrazin (Sabrina) ont fait la fête pour cet événement qui restera gravé dans leurs mémoires. "Parce qu'on oublie trop souvent qu'une série ce n'est pas que ces personnages et décors que vous connaissez par coeur. Mais aussi tous les gens qui travaillent avec nous, tous les jours, certains depuis le début, à qui on ne rappelle pas assez souvent que sans eux, nos personnages ne pourraient pas prendre vie. #15ans c'est long ! Mais on est encore jeunes, et il y a de nouvelles histoires plein les tiroirs", a écrit cette dernière en légende d'un diapo photos.