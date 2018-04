Plus belle la vie : Nouveau drame au Mistral, un personnage phare en danger !

Que de rebondissements au Mistral ! Après le meurtre du commissaire Patrick Nebout, incarné par Jérôme Bertin, et l'annonce de la grossesse de Laetitia, campée par Caroline Riou, les fidèles de Plus belle la vie (France 3) ne sont pas au bout de leurs surprises !

Comme révélé par nos confrères du magazine Télé Star, un personnage phare de la série sera prochainement en danger. En effet, une prise d'otages aura lieu au Mistral durant un "épisode spécial" qui se déroulera "en temps réel". Plus encore, on apprend que Céline Frémont, jouée par Rebecca Hampton, fera partie des personnages les plus menacés.

Si l'on n'en sait pour l'heure pas plus sur cette nouvelle intrigue, d'autres événements risquent de venir perturber le quotidien des stars du feuilleton. En effet, Abdel, interprété par Marwan Berreni, pourrait tenter de se suicider peu après avoir tiré sur le commissaire Nebout. Bouleversée par cette affaire, Samia, jouée par Fabienne Carat, tentera de résoudre l'affaire... et se rapprochera un peu plus de son ex-chéri Jean-Paul Boher, auquel l'acteur Stéphane Hénon prête ses traits. Enfin, Jeanne et Vincent, respectivement campés par Stéphanie Pareja et Serge Dupire, évoqueront à nouveau l'idée d'adopter un enfant.

Rendez-vous sur France 3 dans les prochaines semaines afin de suivre les aventures des personnages de Plus belle la vie !