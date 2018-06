Plus belle la vie : Samia et Boher en couple suite à un gros rebondissement ?

Impossible de s'ennuyer devant Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3). Entre prise d'otages, tentative de meurtre et rupture de couples emblématiques, la série française en fait voir de toutes les couleurs à ses fans. Depuis plusieurs semaines, c'est le triangle amoureux formé par Samia (Fabienne Carat), Jean-Paul Boher et Ariane (Lola Marois) qui fait beaucoup parler. Le personnage interprété par Stéphane Henon est tiraillé entre ses sentiments pour sa future ex-femme et ceux pour sa nouvelle compagne. Ce vendredi 29 juin 2018, nos confrères de Télé Poche ont fait des révélations sur l'avenir du trio.

Le 2 juillet prochain, le divorce de Samia et de Jean-Paul Boher sera officiellement prononcé dans Plus belle la vie. S'il aurait pu profiter de cet événement pour vivre pleinement son histoire d'amour avec Ariane, le lieutenant de police commencera à avoir des regrets et se demandera s'il n'a pas fait une grosse erreur. Selon Télé Poche, Samia sera également "nostalgique de sa vie passée aux côtés de Jean-Paul" et fondra en larmes lorsque le divorce sera prononcé.

Visiblement destinés à être ensemble, Jean-Paul et Samia seront alors au coeur d'un nouveau rebondissement. Hélène, l'amie de cette dernière, sera suspectée d'avoir tué son mari. Les deux ex fraîchement divorcés vont enquêter ensemble, de quoi les rapprocher encore plus.

Ariane, de son côté, se montrera très jalouse de ce rapprochement entre Jean-Paul et Samia. Pour se venger, la jeune femme arrêtera sa rivale pour s'être mêlée de l'affaire. C'est à ce moment-là que Boher sera d'un grand soutien à Samia. Si le retour de la flamme sera bien présent, un nouveau secret d'Ariane va encore chambouler les choses. Autant vous dire que Plus belle la vie n'a pas fini de surprendre ses téléspectateurs.