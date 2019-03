Plus belle la vie : Un acteur trisomique bientôt recruté

Plus belle la vie traite depuis peu de la thématique du handicap physique. Luna (interprétée par Anne Decis) est devenue paraplégique à la suite d'un accident de voiture. Les téléspectateurs vont donc voir comment elle va réussir à se reconstruire. Une thématique qui va aller plus loin.

"Pendant plusieurs mois, les auteurs vont s'intéresser à sa rééducation, ainsi qu'à sa nouvelle vie sur fauteuil roulant", a confié le producteur Sébastien Charbit, à nos confrères de L'Obs. Il a ensuite expliqué pourquoi il a mis quinze ans à traiter ce sujet : "La fiction française n'est jamais très en avance. Il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas faire les choses... France Télé nous soutient mais, en l'espèce, il y a des gens pour trouver que traiter du handicap, c'est anxiogène, déprimant, plombant. Je ne pense pas que ce soit le cas. Plus belle la vie a été la première série quotidienne à donner un rôle à un acteur transgenre mais tout de même bien après Amazon et Transparent [un père de famille transgenre y devient une femme, NDLR]. Il y a beaucoup de sujets qu'on aimerait aborder - par exemple, la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques - mais cela ne suffit pas, il faut trouver la bonne histoire."

Le producteur de la série phare de France 3 souhaite également traiter du sujet du handicap mental. Et cela est en très bonne voie : "Depuis dix-huit mois, on réfléchit à l'introduction d'un personnage trisomique. C'est assez compliqué car cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré. Mais, ça y est, on a trouvé l'histoire et on se met en quête du bon comédien auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des trisomiques."