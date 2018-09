Prince Harry et Meghan Markle : Leur escapade secrète à Amsterdam révélée

Alors qu'ils se préparent à partir du 16 au 27 octobre pour effectuer très officiellement en Océanie leur première tournée à l'étranger ensemble, qui les verra visiter, à l'occasion des Invictus Games 2018 accueillis par Sydney, l'Australie, les Fidji, le royaume des Tonga et la Nouvelle-Zélande, le prince Harry et Meghan Markle viennent de passer un long week-end aux Pays-Bas en catimini.

Leur discrète escapade a été divulguée par l'Evening Standard, qui révèle que les jeunes mariés ont été à Amsterdam pour l'inauguration, "sur trois soirs d'affilée", d'un nouveau site de la chaîne de clubs privés Soho House. La duchesse Meghan de Sussex compte parmi ses meilleurs amis un certain Markus Anderson, qui travaille pour le groupe, et c'est dans l'un des établissements de l'enseigne, à Londres, qu'elle a eu son premier rendez-vous (leur fameux blind date) avec le prince Harry ; un rencard pour lequel elle portait une robe dont un morceau a été cousu dans sa robe de mariée. Sans parler du Soho Farmhouse, cet hôtel tendance bio & luxe dans les Costwolds devenu un repaire prisé des stars et que le couple aurait déjà découvert lui aussi.

À Amsterdam, Harry et Meghan auraient côtoyé d'autres personnalités conviées à l'inauguration, à l'instar des acteurs Eddie Redmayne et Stanley Tucci, de l'actrice phare de BBC Jenna Coleman ou encore de l'animateur Nick Grimshaw. Le rappeur Tinie Tempah, présent également, aurait aussi donné un petit concert. Les festivités incluaient un dîner samedi soir chez Cecconi's, des moments de bien-être au spa Cowshed installé dans la Soho House Amsterdam et une visite guidée de la ville et de son fameux quartier rouge, sortie à laquelle le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas pris part.

Le prince Harry et son épouse sont rentrés à temps pour attaquer la nouvelle semaine sur les chapeaux de roues : lundi 24 septembre, le couple s'est en effet déplacé en train au coeur de l'Angleterre, dans le Leicestershire, pour assister à la cérémonie des Coach Core Awards... et c'était physique !