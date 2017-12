Prince Harry fiancé : Son ex Cressida Bonas en larmes, drôle de buzz...

Cressida Bonas serait-elle l'une des seules au monde que la nouvelle des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle ne réjouit pas ? Ex-compagne du fils cadet du prince Charles pendant deux années, la jeune comédienne est dernièrement apparue en larmes... pour les besoins d'un clip du chanteur James Arthur.

Au printemps 2014, la révélation de la fin de l'idylle du prince Harry et de Cressida Bonas, dans des circonstances apparemment pas très amiables, jetait un froid. Le couple était pourtant apparu ensemble pour la première fois quelques semaines plus tôt, lors d'un grand événement caritatif auquel le jeune homme participait (un peu comme l'apparition d'Harry et Meghan aux Invictus Games en septembre 2017), et cette relation était la première durable et sérieuse depuis que sa love story compliquée avec Chelsy Davy - qui a elle aussi ressurgi cette semaine !- avait pris fin. On parlait même de fiançailles, mais les réticences de la jeune femme à embrasser une destinée royale et le type d'exposition médiatique qui va avec auraient mis un frein à l'histoire. A l'inverse, Meghan Markle, actrice confirmée et en couple avec le prince depuis juillet 2016, s'y est acclimatée en un éclair !

Depuis, si Cressida Bonas peine à se défaire de l'étiquette agaçante "d'ex-de", sa carrière a en revanche bien décollé : théâtre, mannequinat, premiers films (The Bye Bye Man, Tulip Fever). La charmante blonde de 28 ans ajoute une ligne à son CV artistique en jouant dans le clip de la chanson Naked, single extrait du troisième album à venir de James Arthur, vainqueur en 2012 de l'émission X Factor. Sublime dans une robe pouvant faire penser à une robe de mariée, l'ancienne compagne du prince Harry passe par tous les états dans cette chanson évoquant les efforts désespérés de son protagoniste pour reconquérir son ex et avoir une seconde chance. Compte tenu de ce thème, des larmes de la jeune femme et du timing de la révélation du clip réalisé par Mario Clément, dans les jours qui ont suivi l'annonce des fiançailles du prince Harry, la vidéo a fait son petit buzz...

Cressida Bonas n'a pas réagi au mariage prochain de son ex avec une consoeur, mais elle est apparue tout sourire mardi 29 novembre, soit au lendemain même de l'annonce des fiançailles, lors d'un office de Noël en l'église Saint James pour le traditionnel Fayre of St James's de la Quintessentially Foundation and the Crown Estate, au profit d'une association d'aide alimentaire. Elle y a lu un "poème politiquement incorrect" sur Noël avant de céder la place à la chanteuse Ellie Goulding et à l'acteur Stephen Fry. Quant à sa vie amoureuse, c'est un mystère.