Prince Harry : Pour Meghan Markle, le futur papa a arrêté l'alcool

Le prince Harry est un futur papa très impliqué. Alors qu'il poursuit sa tournée officielle dans le Pacifique, au côté d'une Meghan Markle affichant un ventre de plus en plus rond, une source du tabloïd The Sun a affirmé qu'il avait cessé de boire de l'alcool en soutien à son épouse.

"Meghan ne peut évidemment pas boire d'alcool pendant sa grossesse et Harry veut être là pour la soutenir, a affirmé un proche. Quand ils sont à Londres, ils passent plus de temps ensemble chez eux puisqu'il ne peut pas aller boire des verres avec ses amis comme avant." Et la récente apparition du prince Harry lors d'une réception officielle aux îles Fidji semble venir confirmer cette bonne résolution.