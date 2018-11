Princesse Adrienne, 7 mois : Trop mignonne en citrouille d'Halloween !

Si sa grande soeur la princesse Leonore (4 ans) et son grand frère le prince Nicolas (3 ans) s'étaient soigneusement préparés pour l'événement, photographiés dix jours plus tôt déjà dans le thème, la princesse Adrienne de Suède a créé la surprise et fait sensation pour son premier Halloween, le 31 octobre 2018 : sur son compte Instagram, la princesse Madeleine a dévoilé au lendemain de la fête joyeusement macabre une photo de sa petite dernière déguisée en adorable citrouille.

La fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède avait elle-même joué le jeu, avec un maquillage et un serre-tête de chat, tandis que ses deux aînés avaient jeté leur dévolu sur d'autres grands classiques : Nicolas se prenait ainsi pour Batman, fin prêt pour la chasse aux bonbons avec son chaudron à la main, et Leonore pour une sirène. Adrienne n'allait pas manquer de se joindre à la fête, et sa maman avait prévu un costume pour elle. Quasiment au même âge que sa petite soeur, la princesse Leonore, elle, s'était contentée en 2014, alors fille uniqe, de poser à côté d'une citrouille, pas dans une citrouille !