Princesse Eugenie d'York : Rayonnante avec son amoureux à la galerie Serpentine

De plus en plus scrutée en raison de son allure et récemment qualifiée de "plus belle figure royale de Grande-Bretagne", Lady Amelia Windsor continue son ascension fulgurante. Elle prenait d'ailleurs part il y a quelques jours à la parade Trooping the Colour marquant l'anniversaire cérémoniel de la reine Elizabeth II. Sans parler de son apparition - là encore dans une robe Burberry - au vernissage de l'exposition d'été de l'Académie royale des arts.

La summer party de la galerie Serpentine a également accueilli Lady Kitty Spencer, nièce de la princesse Diana, socialite elle aussi de plus en plus en vue et citée par la revue Tatler au nombre de ses "roses anglaises de 2017", une liste de vingt-six jeunes femmes "exaltantes, intéressantes et ravissantes".