Priscilla Betti, amoureuse de Gilles : "Je vais faire un bébé, c'est le moment"

Priscilla Betti a fait une sacrée révélation dans The Island Célébrités (M6) ce 5 juin 2018.

La chanteuse de Toujours pas d'amour et de Regarde-moi (Teste-moi, déteste-moi) a en effet fait le point sur sa vie, sur sa carrière, et elle a finalement indiqué à deux de ses camarades d'aventure ce dont elle avait vraiment envie à présent... Qu'on se le dise, sa priorité aujourd'hui, c'est de fonder une famille.

"Les gens pensent que je suis une machine. J'ai dû toute ma vie faire attention à mon image, j'ai 17 ans de carrière hein. Tu te rends compte que 17 ans sur 28, ça fait beaucoup. Faut faire gaffe, t'es une porte-parole, les enfants s'identifient, tu es un modèle, tu es un héros... J'ai toujours eu tendance à faire attention, à mon bon profil. Et plus j'avance dans cette aventure, plus il n'y a plus ça", a-t-elle tout d'abord expliqué sur le camp.

Et de poursuivre avec la même honnêteté : "Ici, je n'ai rien à prouver, je ne cherche personne, je ne cherche rien, je me cherche moi. Je commence à me trouver, bien, naturelle et ça me fait trop du bien. J'en peux plus d'être dans le contrôle. (...) Je voulais quelque chose qui revienne à l'essentiel. Là, je vais me consacrer un peu à ma vie de famille. On va rentrer, je vais faire un bébé. Ça m'a fait réaliser plein de choses d'être ici. C'est le moment."

Pour rappel, Priscilla Betti est en couple avec le footballeur Gilles Noto (34 ans) depuis 2013.