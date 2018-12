Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés après quelques mois d'amour

Ils l'ont fait : après sept mois de relation, dont environ quatre de fiançailles, Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés. Selon People, l'actrice de 36 ans et le chanteur de 26 ans se sont unis, comme prévu, lors d'une cérémonie organisée samedi 1er décembre 2018 en Inde, pays natal de la comédienne. Les jeunes mariés avaient conviés pour l'occasion leurs proches à l'Umaid Bhawan Palace, prestigieuse résidence privée cinq étoiles située à Jodhpur.

D'après nos confrères, la star de la série Quantico (et BFF de Meghan Markle, absente pour cause de grossesse) portait une robe de mariée confectionnée par Ralph Lauren. Le créateur américain avait du fil à retordre puisqu'il a également habillé le marié, les familles du couple, ainsi que les demoiselles et les garçons d'honneur !

Le père de Nick Jonas, Paul Kevin Jonas Sr., a officié lors de la cérémonie chrétienne, où les tourtereaux ont échangé leurs alliances dessinées par le bijoutier Chopard. Dimanche, une cérémonie hindou aura également lieu. "C'est très important pour Priyanka d'avoir une cérémonie indienne qui honore ses origines et sa culture, tout comme c'était important d'avoir une cérémonie occidentale qui honore l'éducation chrétienne de Nick. Ils font les deux", avait glissé un témoin auprès de People il y a quelques jours.

Kevin Jonas et son épouse Danielle ainsi que Joe Jonas et sa fiancée Sophie Turner étaient évidemment de la partie, eux qui ont assisté à de multiples fêtes organisées en amont en Inde depuis fin novembre. Des semaines avant cela, Priyanka Chopra avait célébré son enterrement de vie de jeune fille à Amsterdam et avait même eu droit à une fête de future mariée à New York.