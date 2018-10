Quatre mariages pour une lune de miel : Un candidat "détruit" après son passage

Les expériences télé ne sont pas toujours profitables, Mohamed l'aura bien compris. Cet organisateur de mariages était l'invité de Touche pas à mon poste ce mercredi 10 octobre 2018. Sur le plateau de Cyril Hanouna, il a fait le récit de son passage dans Quatre mariages pour une lune de miel, l'émission de TF1 mettant en scène des futures mariées qui s'affrontent dans le but de gagner une lune de miel.

Au cours d'une semaine spéciale en novembre 2015, les futurs épouses étaient accompagnées de wedding planners, parmi lesquels on retrouvait Mohamed : "J'ai ma société, j'organise des mariages depuis quelques années. La production me contactait régulièrement pour me demander des mariés." Et lorsqu'on lui propose de rejoindre le casting de la semaine, il dit "oui".

Mais tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, Mohamed explique ensuite avoir été "détruit" par le programme : " Je continue à organiser des mariages, mais c'est vrai que les contacts que j'avais précédemment... Les gens me téléphonaient en disant 'On annule nos contrats', suite à l'émission !"



Il dénonce notamment le montage mensonger de la compétition, ce qui aurait contribué à mettre à mal son image : "L'équipe de production était magnifique. La société de production, par contre... Et le montage qui a été fait derrière ! Le montage, c'était une catastrophe, déclare-t-il avec un exemple à l'appui, tout le monde parlait et d'un seul coup la caméra s'est fixée sur moi. C'est comme s'il n'y avait que moi qui parlais ! Quand j'ai vu le montage, comment c'est passé... Ils m'ont détruit."