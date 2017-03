Quentin Tarantino : Sa chérie Daniella Pick veut des enfants... Pas lui !

Voilà maintenant plusieurs mois que Quentin Tarantino vit en couple avec une ravissante chanteuse et mannequin israélienne, Daniella Pick.

De vingt ans sa cadette, la demoiselle en question est la fille du chanteur Svika Pick, légende de la pop israélienne des années 1970. En octobre dernier, le réalisateur des Huit Salopards et sa chérie avaient officialisé leur romance sur le tapis rouge du Festival Lumière, à Lyon. Depuis, les choses se sont vraisemblablement compliquées si l'on en croit les propos rapportés cette semaine dans le Page Six.

D'après nos confrères américains, le cinéaste américain a en effet célébré son 54e anniversaire lors d'une fête organisée lundi 27 mars à Los Angeles. Preuve que la tension est palpable, la jeune femme de 33 ans n'était volontairement pas présente. "Elle n'est pas à LA. Elle se dispute avec Quentin. Il veut d'abord avoir été marié pendant plusieurs années avant d'avoir des enfants. Elle veut un bébé maintenant. Elle ne veut pas attendre", a-t-on confié.

Elle dit à Quentin que son horloge biologique tourne

Quentin Tarantino et Daniella Pick, qui se sont rencontrés il y a plusieurs années (ils se connaissaient depuis huit ans avant d'officialiser leur relation), ne seraient donc plus sur la même longueur d'onde. S'il n'est pas pressé de se marier, le réalisateur a toutefois offert à sa compagne un "cadeau d'engagement", preuve de son amour. Il s'agit d'un collier et d'une bague assortie qu'elle avait d'ailleurs fièrement portés lors du Festival Lumière. "Daniella avait promis de garder tout cela secret, mais elle n'a pas pu s'empêcher de s'égosiller auprès de ses amis", a-t-on ajouté.

Si la bombe est déterminée à avoir un enfant le plus vite possible, c'est parce qu'elle est avant tout poussée par sa famille. "Ils lui mettent la pression parce que sa soeur a des enfants et qu'elle doit s'y mettre. Elle dit à Quentin que son horloge biologique tourne." Pas dit que cela finisse de convaincre l'éventuel futur père...

Le 28 avril prochain, Quentin Tarantino sera au Festival du film de Tribeca à New York pour une projection spéciale de Reservoir Dogs, à l'occasion du 25e anniversaire de la sortie du film. Viendra-t-il en solo ou accompagné ? La réponse bientôt...