R. Kelly s'est rendu : inculpé d'abus sexuels sur mineures, une vidéo accablante

Le 14 février dernier, après plusieurs mois d'enquête, un avocat américain, un certain Michael Avenatti, avait remis aux autorités une nouvelle vidéo compromettante dans laquelle le chanteur serait vu en plein acte sexuel avec une adolescente. Ce document serait un élément majeur dans son inculpation. Comme l'avocat l'a déclaré lors d'une conférence de presse ce vendredi, la VHS montre deux scènes différentes supposément filmées dans la résidence de la star à la fin des années 1990, une première dans un salon et l'autre dans une chambre. Un homme nu, qui serait clairement identifiable comme étant le prévenu, y est vu en train d'effectuer différents actes sexuels avec une jeune fille qui l'appelle "papa". L'homme fait quant à lui plusieurs fois référence aux parties génitales de sa partenaire en disant "ta chat** de 14 ans".

Ce même avocat dit connaître l'existence de deux autres vidéos. Il affirme représenter au moins une des quatre plaignantes accusant aujourd'hui R. Kelly. Il espère également dénoncer les conseillers et avocats qui ont protégé ce "prédateur" tandis qu'il aurait régulièrement abusé de jeunes filles "durant 25 ans". Selon le New York Times, deux autres procédures judiciaires ont aussi été entamées dans l'Etat de New York et en Géorgie. Pour ce qui est du procès de 2008, au cours duquel R. Kelly avait été innocenté des mêmes accusations de pédophilie, après analyse d'une vidéo découverte six ans plus tôt, Michael Avenatti affirme qu'il avait été "truqué" du fait de "menaces et intimidation de témoins" : "J'ai bon espoir que, cette fois, le résultat ne sera pas le même", a-t-il souligné.