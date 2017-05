Rachel Legrain-Trapani fait la fête avec Jean Imbert à la Villa Schweppes

Il y a quelques mois, elle s'offrait des vacances avec son fils Gianni, et sa meilleure amie Malika Ménard. Mais cette fois-ci, c'est seule que Rachel Legrain-Trapani a débarqué sur la Croisette pour le 70e Festival de Cannes. Et le 19 mai, on l'a retrouvée faisant la fête à la Villa Schwepppes.

L'ancienne Miss France a pu profiter d'une soirée de rêve, donnée en l'honneur du film La belle et la meute, de Kaouter Ben Hania, en compétition pour la sélection Un certain regard. Avant que Kavinsky ne s'empare des platines, c'est la talentueuse chanteuse Mai Lan, soeur de Kim Chapiron, qui a donné un concert.

Côté people, Jean Imbert, Marco Prince et l'ex-footballeur Sidney Govou faisaient partie des convives. La blogueuse Kenza Sadoun El Glaoui était aussi de la partie.

Dans La belle et la meute, deuxième film piquant de Kaouther Ben Hania, Mariam Al Ferjani incarne une jeune Tunisienne victime d'un viol, qui lutte pour obtenir justice et défendre sa dignité.