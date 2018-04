Rachel Stevens (S Club 7) : 40 ans et pas une ride, ses fans hallucinent !

Après Paul Cattermole, qui exprimait son rêve de faire son retour à la télévision, ou bien encore Hannah Spearritt, qui a partagé sa douloureuse expérience avec la chirurgie esthétique, c'est au tour d'une autre ex-membre des S Club 7 de faire parler d'elle, et pour un heureux événement. Lundi 9 avril 2018, la belle Rachel Stevens célébrait ses 40 ans. Déjà !

Sur Instagram, la chanteuse a publié plusieurs clichés des préparatifs de sa grande fête d'anniversaire célébrée dans un restaurant avec sa famille et ses amis. Sur son 31, elle s'est affichée avec un sourire ravi, s'attirant les messages de ses admirateurs qui étaient nombreux à la complimenter, hallucinés de son passage dans la quarantaine. "Tu ne les fais pas du tout...", "40 ans et fabuleuse, comme d'habitude !", "Tu es magnifique", "Tu ne fais pas plus de 30 ans, quel est ton secret ?", "40 ans ? Pas possible", lit-on notamment.