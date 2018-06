Rade Serbedzija : Le méchant de Taken 2 arrêté en état d'ivresse

Son nom n'est certes pas le plus facile à mémoriser, mais son visage est très certainement dans les esprits de nombreux cinéphiles : Rade Serbedzija a notamment incarné dans Taken 2 Murad, chef de la mafia albanaise déterminé à venger la mort de son fils face à Liam Neeson, mais aussi un fabricant de baguettes magiques (Gregorovitch) dans Harry Potter (Les Reliques de la mort), un ministre russe de la Défense dans X-Men : Le Commencement, un magnat de l'énergie sollicitant les talents de voleur de Val Kilmer dans Le Saint, un terroriste de la saison 6 de 24 heures chrono, un trafiquant d'armes surnommé "Le Hachoir" dans Snatch, un vendeur de costumes dans Eyes Wide Shut...

En dehors de ses activités délictueuses à l'écran, Rade Serbedzija, âgé de 71 ans, a connu quelques démêlés avec les forces de l'ordre en Californie : l'acteur croate, qui a dernièrement campé un prince russe en exil dans Downton Abbey (en 2014) et qu'on a pu voir face à Oscar Isaac, Christian Bale et Charlotte Le Bon dans La Promesse, a été interpellé au volant de sa Lexus à Santa Monica au cours du week-end du 23 juin 2018. Sa voiture roulait de manière erratique et avait manqué de percuter plusieurs autres véhicules lorsque les policiers l'ont appréhendé et ont découvert une bouteille de whisky ouverte près du comédien. Un test d'alcoolémie a confirmé que ce dernier n'était pas sobre et entraîné son arrestation pour conduite sous influence.

Immense star depuis les années 1970 dans son pays d'origine, Rade Serbedzija, par ailleurs poète publié qui présentait en 2017 son recueil The Stranger lors du Festival du livre de Zagreb, a pu sortir de détention après le versement d'une caution, dans l'attente vraisemblablement de son passage devant un tribunal.