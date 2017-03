Ramzy Bédia a "failli y passer" : "J'ai fait cinq jours de coma"

À l'affiche du film Une vie ailleurs dans lequel il incarne un assistant social aux côtés d'Isabelle Carré en mère de famille, Ramzy Bédia surprend , loin de l'étiquette de trublion comique qu'il s'est lui-même collée sur le front au côté de son comparse de toujours, Éric Judor. La surprise, Ramzy la cultive avec une forme d'imprévisibilité qui peut parfois dérouter. Dans une interview accordée à 20 Minutes par exemple, il confie très sérieusement avoir frôlé la mort.

Affirmant avoir "à la fois un amour et un rejet avec Genève", Ramzy confie y avoir vécu une mésaventure qui aurait pu virer à la tragédie. "J'ai fait un coma dans cette ville, il y a quelques années, raconte-t-il. Après un spectacle, j'ai fait une allergie alimentaire et j'ai failli y passer. J'ai fait cinq jours de coma au CHU de Genève et c'est là qu'on m'a sauvé. Alors, à chaque fois que je viens ici, je remercie le CHU de Genève. Du coup, je n'aime pas trop revenir dans cette ville parce que ça me rappelle un douloureux souvenir. En revanche, j'aime visiter d'autres endroits de ce pays. On m'a sauvé la vie en Suisse !"

Celui qui dit avoir "été sacrément verni par la vie" et qui s'estime "vraiment chanceux de pouvoir vivre de ce métier" s'est également épanché sur son rapport à la célébrité. "Je la vis super bien. J'adore ça. Je trouve ça fabuleux. J'ai une chance incroyable, avoue-t-il avec humilité. Mais ce n'est pas le fait de signer des autographes ou d'obtenir toujours une table au restaurant, même si c'est sympa au début. Ce qui est agréable, c'est d'être reconnu dans mon métier. J'adore marcher dans la rue et voir des gens qui me reconnaissent, qui se marrent et qui me font un petit signe en continuant leur route. Qui a ça dans sa vie? C'est super, je suis béni des Dieux ! Je ne sais pas ce que j'ai pu faire dans une autre vie, mais là, c'est génial."