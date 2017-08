Raphaël (ADP 2017) fait un tabac : Ses prétendantes inquiètes ?

L'amour est dans le pré aura changé la vie de Raphaël. En effet, le pêcheur de 44 ans pourrait bien trouver la femme de sa vie en Marie-Laure (38 ans), Sarah (36 ans)... ou parmi ses très nombreuses admiratrices. Comme le rapportent nos confrères du Messager, plusieurs jeunes femmes se sont présentées au port de Séchex, près de chez lui, pour faire sa connaissance.

"Depuis que le portrait de Raphaël a été diffusé, pas mal de femmes nous posent des questions sur lui, veulent savoir où il travaille, s'il vient manger là de temps en temps", a confié la patronne d'un établissement situé tout près de la pêcherie du candidat. Et de poursuivre : "Il a un grand fan club. Un jour, une jeune femme blonde est venue me voir pour me dire qu'elle s'était reconnue en Raphaël et qu'elle avait flashé sur lui. Elle m'a donné son numéro en me demandant de lui communiquer. Je l'ai fait, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite..."

Et cette patronne n'est pas la seule à voir défiler les admiratrices du beau pêcheur. Christophe Plassat est le propriétaire du restaurant Le Léman... et également le cousin de Raphaël. Pendant le tournage de L'amour est dans le pré, le quadragénaire et ses prétendantes se sont attablés à cet endroit. Depuis, Christophe Plassat attire les curieux, et plus particulièrement les curieuses : "Énormément de gens, surtout des femmes, me demandent si je le connais, s'ils peuvent le voir, s'il vient de temps en temps ici..." Tant d'intérêt pour le pêcheur pourrait bien inquiéter ses deux prétendantes Marie-Laure et Sarah !

Dans la foulée, le cousin de Raphaël s'est exprimé sur sa participation à l'émission de dating de M6 : "Connaissant Raph, je trouve que ça lui ressemble. C'est un homme qui n'a pas de problèmes pour trouver des filles, mais l'amour oui. Sa démarche est sincère."

Afin de savoir si le pêcheur finira par trouver sa perle rare, rendez-vous tous les lundis dès 21h sur M6 afin de suivre ses aventures dans L'amour est dans le pré.