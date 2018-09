Raquel Garrido (Les Terriens) : "L'absence d'Hapsatou Sy est un problème"

Les jours passent mais la polémique ne désenfle pas. Plus d'une semaine après le clash entre Hapsatou Sy et Éric Zemmour survenu dans Les Terriens du dimanche le 16 septembre 2018, la chroniqueuse télé ne devrait pas retrouver son poste dans l'émission de Thierry Ardisson.

L'épouse de Vincent Cerutti se voit écartée du plateau de C8 pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une séquence coupée au montage dans laquelle Éric Zemmour affirmait que son prénom était une "insulte à la France". Peu soutenue par l'homme en noir et les producteurs du talk show, Hapsatou Sy peut en revanche compter sur le soutien de sa collègue Raquel Garrido.

Cette dernière était l'invitée de C à vous ce mardi 25 septembre sur France 5. Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine au sujet de l'affaire, la journaliste et avocate a "déploré" le départ forcé d'Hapsatou Sy, ajoutant que leur "bande" était dorénavant "désagrégée" : "C'est l'effet Zemmour. Après, bien sûr, ça a généré un affrontement entre Thierry Ardisson et Hapsatou Sy. (...) Qui ne s'est jamais engueulé avec un producteur ? Qui ne s'est jamais engueulé avec un collègue ? Qui ne s'est jamais engueulé avec un employé ? Pour le reste, Thierry Ardisson a fait amende honorable. (...) Je considère que la richesse de cette émission, c'est la pluralité des opinions, des origines, des spiritualités (...) et l'absence d'Hapsatou est un problème."