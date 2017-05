Rawell (Les Anges 9) très inquiète : Les terribles menaces qu'elle reçoit

Après son passage dans Les Marseillais sur W9, Rawell a rejoint le casting des Anges de la télé-réalité 9 sur NRJ12. Lors du tournage à Miami, la soeur jumelle de Rania s'est mise en couple avec Thomas, dont elle s'est depuis séparée.

Bien qu'ils aient rompu, les deux ex continuent à apparaître en duo lors d'événements. Ces derniers jours, Rawell et Thomas étaient ensemble lors d'un booking. Sur Snapchat, la jolie brune a fait une révélation surprenante et surtout inquiétante.

"J'ai reçu des menaces me disant que si je venais à mon booking de ce soir, je recevrais de l'acide au visage, a-t-elle lancé. Ça paraît peut-être rien pour certains, mais moi je trouve ça hallucinant que des personnes se permettent d'envoyer de telles menaces."

Choquée par ces messages odieux, Rawell a poursuivi : "Alors, recevoir des critiques ou des 'n**** ta mère' d'inconnus qui se font des opinions sur des épisodes, OK. J'accepte les personnes pas intelligentes, mais s'attaquer à mon physique... Je n'ai rien fait de mal, vous n'êtes pas tranquilles."

Enfin, la candidate des Anges 9 a ajouté très sérieusement : "Ne croyez pas que ça fait rire, j'ai la chance d'avoir des amis et ma famille qui sont là et qui me font tenir le coup."

En mars dernier, Manon, candidate des Marseillais et ex-chérie de Paga, avait déclaré avoir reçu, elle aussi, "deux-trois menaces de mort violentes".