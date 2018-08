Rayane Bensetti apprenti papa : Il craque pour un adorable bébé

C'est un Rayane Bensetti gaga qui est apparu mercredi 29 août 2018 sur les réseaux sociaux. Le comédien de Tamara a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram sur laquelle il s'affiche avec un bébé dans les bras. Lançant un regard plein d'amour au le bambin, Rayane Bensetti (25 ans) laisse supposer à ses fans qu'il serait prêt à découvrir les joies des couches et des biberons dans un avenir proche. De plus, il accompagne sa publication de hashtags qui en disent long sur ses sentiments sur la paternité : "#SiUnJourJaiUnBebeJeVeuxCeluiLa #unjourpeutetre"

Cette photo survient après que Denitsa Ikonomova a elle aussi posté une photo en compagnie d'un enfant. Rayane Bensetti s'est d'ailleurs vanté d'avoir également trouver son nourrisson : "Je vois qu'apparemment Denitsa a eu un bon feeling avec un bébé, et bah moi aussi j'ai trouvé le mien ;)"

Il n'en fallait pas plus pour que ses fans lui déclarent leur amour et même leur envie de lui faire des enfants... "Trop mignon, ça te va bien le rôle du papa", "dommage j'ai déjà qqun, sinon j'aurais adorée le faire avec toi", "C moi la future mère des enfants de rayane".

Il y a quelques jours, le collègue d'Héloise Martin faisait déjà sensation sur la Toile en retrouvant Denitsa Ikonomova à un mariage. Le duo s'était mis sur son 31 pour l'occasion et tous deux s'était lancés des petites piques sur le ton de l'humour à travers Instagram. De quoi relancer les rumeurs de couple entre les deux gagnants de Danse avec les stars saison 5.