Rayane Bensetti recalé d'un blockbuster américain : "Je suis mauvais"

De Clem à Hollywood, il n'y a qu'un pas ? Les plus grands acteurs français comme Marion Cotillard, Léa Seydoux, Jean Dujardin ou encore Omar Sy sont arrivés à tirer leur épingle du jeu et à se faire une place dans un blockbuster distribué partout dans le monde. Mais cela ne veut pas dire que c'est chose aisée... Et Rayane Bensetti peut en témoigner, lui qui a révélé jeudi 30 mai 2019 avoir été recalé au casting du film Aladdin.

Alors qu'il aurait pu donner la réplique à Will Smith, Rayane Bensetti a déclaré dans le podcast GQ, de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, qu'il avait complètement loupé son audition. "J'ai fait les essais et j'ai raté... Parce que suis mauvais tout simplement", s'est flagellé le jeune homme, à qui l'on prête une relation avec son ancienne partenaire de Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova.

Heureusement, Rayane Bensetti ne s'est pas rendu aux États-Unis pour passer cet entretien, puisqu'il a passé des essais en vidéo à distance. "Il fallait parler anglais, il fallait chanter. C'était une catastrophe", avoue l'acteur de Tamara Vol.2. Le premier rôle a finalement été attribué à l'acteur canadien Mena Massoud, un choix cohérent pour Rayane Bensetti. "Ils m'avaient proposé de passer les essais, mais je trouve que le gars qu'ils ont pris, c'est lui ! Ils l'ont sorti du dessin animé", s'est-il réjoui, beau joueur.

Comme le fait remarquer Guillaume Pley, Rayane Bensetti a "un petit quelque chose" d'Aladdin. Le plus ironique dans tout cela, c'est que la grande complice de l'acteur, Denitsa Ikonomova, a pu rencontrer Will Smith le 24 mai 2019, alors qu'elle dansait sur la chorégraphie de la bande originale du film.