Denitsa Ikonomova applaudie par le génie d'Aladdin... Will Smith !

A l'occasion de la sortie du film Aladdin, cinq jeunes talents ont voulu rendre hommage au génie dans un clip détonnant avec en guest surprise la superstar Will Smith elle-même !

Ce mercredi 22 mai, Aladdin a fait son grand retour en salles pour le plus grand plaisir des fans, en version live, c'est-à-dire en prise de vue réelles. Au casting, on retrouve notamment Mena Massoud, Naomi Scott et Will Smith dans le rôle du génie de la lampe. A cette occasion, la chanteuse star de YouTube Sara'h a réinterprété l'un des tubes emblématiques du film Je suis ton meilleur ami. Un clip a donc été tourné au palais de Chaillot en compagnie des talents Denitsa Ikonomova, Terence Telle, Zed, Donovan qui ont proposé une chorégraphie particulièrement déjantée. Prestation que Will Smith est venu en personne féliciter.

Le célèbre Prince de Bel Air a eu la mission délicate d'endosser le costume bleu du génie, dans cette adaptation du dessin animé culte de 1992. Il succède ainsi à Robin Williams qui avait prêté sa voix dans la version originale du film d'animation. Pour le long métrage de 2019, réalisé par Guy Ritchie (Sherlock Holmes), Will Smith a expliqué au micro de Purepeople sur le tapis rouge du film à Paris ce que ce film allait apporter de différent par rapport à son prédécesseur : "Ce que j'espère, c'est que le film montrera qu'il capte la nostalgie du dessin animé, que c'est un hommage au film original mais qu'il ajoute aussi son point de vue moderne, intelligent et unique. Je pense que le film trouve l'équilibre entre les chansons qu'on peut tous chanter et les nouvelles, ainsi que les scènes inédites."