Will Smith avec sa femme et ses 3 enfants : Le Génie d'Aladdin aux anges

Les studios Disney se sont attaqués à un autre de leurs chefs-d'oeuvre du cinéma d'animation pour une transposition en prises de vue réelle : Aladdin. Après Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Livre de la jungle et en attendant Le Roi Lion, c'est l'aventure du jeune héros et de sa lampe magique cachant un génie qui a droit à une nouvelle vie. Vingt-sept ans après la sortie du dessin animé et après un passage tourbillonnant à Paris au début du mois, on peut donc découvrir ce nouvel Aladdin avec un casting particulièrement alléchant réuni à Los Angeles pour l'avant-première hollywoodienne du 22 mai 2019.

Si les producteurs ont misé sur des acteurs peu connus, mais en prenant soin d'éviter tout white whashing – le fait de prendre des acteurs blancs pour jouer des personnages non caucasiens comme ça a été le cas pour Gods of Egypt – pour Aladdin (Mena Massoud) et Jasmine (Naomi Scott), ils ont choisi une superstar pour se glisser dans le costume bleu du génie : Will Smith. Un choix audacieux, mais qui permet d'offrir une autre vision du personnage emblématique immortalisé par la voix de Robin Williams dans la version originale de 1992. Toujours aussi cool que lorsqu'il était le Prince de Bel Air, le beau gosse de 50 ans est dans son élément à Agrabah. D'ailleurs, lors de la projection, le Fresh Prince a pu compter sur la venue de ses anciens partenaires de la série culte : l'heureux papa de quatre enfants Alfonso Ribeiro et Tatyana Ali, enceinte de son deuxième enfant !

Sur le red carpet américain, le grand Will a bien sûr partagé ce grand moment avec sa famille : son épouse Jada Pinkett Smith et ses trois enfants, Trevor, né d'une première union, ainsi que Jaden et Willow Smith. Lookés comme jamais, les Smith ont fait sensation. Mena Massoud a quant à lui officialisé sur tapis rouge sa relation avec la sublime Laysla De Oliveira, tandis que Naomi Scott était accompagnée de son mari Jordan Spence. Celui qui incarne le terrible Jafar, Marwan Kenzari, était pour sa part avec son amoureuse Nora Ponse.

Aladdin, en salles le 22 mai 2019