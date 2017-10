Rebecca Hampton, magnifique face à Patrick Puydebat et sa compagne

Les 6, 7 et 8 octobre derniers avait lieu le 6e Festival Les Héros de la télé à Beausoleil (06). La très jolie commune des Alpes-Maritimes surplombant Monaco a ainsi accueilli quelques-unes des plus grandes stars de la télévision française.

Organisé en collaboration avec la Commission du film Alpes-Maritimes Côte d'Azur, ce festival mettant à l'honneur les séries et les acteurs télé a vu une invitée de marque fouler son tapis rouge dès le 7 octobre : Rebecca Hampton. Resplendissante, la star de 44 ans rendue célèbre par son rôle de Céline Frémont dans Plus belle la vie (France 3) a fait sensation dès son arrivée sur le red carpet grâce à sa somptueuse robe rouge. Très attendue sur place, la maman d'Éléa (4 ans) est bien entendue repartie avec deux trophées Les Héros de la télé décernés par le public.

La jolie quadra a également pu croiser la route de ses camarades de jeu Laurent Orry, Théo Bertrand, Stéphane Hénon, Bryan Trésor, Michel La Rosa, Aurélie Vaneck mais aussi celle de Laurent Kérusoré (43 ans). Ce dernier, tout sourire, a quant à lui pris la pose avec Patrick Puydebat (Les Mystères de l'amour), venu sur la côte d'Azur avec sa délicieuse compagne Caroline avec qui il s'est pacsé en mai dernier. Un très joli couple !

Étaient également présents lors de ce festival, accueillis par le maire Gérard Spinelli : le comédien culte Venatino Venantini (87 ans, vu dans Le Corniaud ou Les Tontons flingueurs), le cascadeur emblématique Rémy Julienne (87 ans) et son épouse, le réalisateur Olivier Megaton, Bernard Montiel, Daniel Prévost, Sagamore Stévenin (ex-Falco), Michèle Garcia (Nos chers voisins), Nina Melo (Nina), Helena Noguerra, Arnauld Mercadier, Mathilde Lebrequier, Kevin Elarbi, Stany Coppet (Clem), Claire Nebout (Le Sang de la vigne), Géraldine Lapalus (Camping Paradis), Renaud Leymans (Alice Nevers), Yves Pignot (En famille), Jacques Spiesser, Flore Bonaventura (Commissaire Magellan), Olivier Saladin (Boulevard du palais), Bruno Debrandt (Caïn), Catherine Demaiffe (Alice Nevers), Caroline Baehr (Section de recherches), Jenny Del Pino, Isabel Otero (Diane, femme flic), Guillaume Sanjorge, Laurent Biras, Christian Rauth (Père et Maire, Navarro...), Jacqueline Corado et Joseph Malerba (Braquo).