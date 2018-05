Rebecca Hampton (PBLV) confondue avec son personnage : La fâcheuse conséquence

Les téléspectateurs ont parfois bien du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Rebecca Hampton peut en témoigner ! Depuis 2004, la belle blonde de 45 ans incarne Céline Frémont dans Plus belle la vie (France 3), une avocate au barreau de Marseille.

Et, parfois, les choix de son personnage sont loin de plaire. Aussi, Rebecca Hampton doit-elle parfois faire face à quelques remontrances quand elle se balade comme elle l'a confié à nos confrères de Télé 7 jours : "Je me suis fait engueuler un jour par des avocates à cause d'une erreur de procédure dans un scénario ! Ça surprend. Aujourd'hui, les scénaristes font plus attention. En revanche, j'ai souvent droit à la petite blague : 'Je vous prendrais bien comme avocate.'"

Rebecca Hampton n'est pas la seule personne du casting à être confondue avec son personnage. En novembre 2017, Laurent Kerusoré n'a pas caché son agacement d'être souvent pris pour Thomas Marci. "Je suis un personnage très marqué. Je le disais tout à l'heure, même à mes castings on m'appelle Thomas et non Laurent. Dans ces cas-là, je fais demi-tour", expliquait-il dans Village Médias, sur Europe 1, en novembre dernier.

