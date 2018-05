Rebecca Hampton (Plus belle la vie) en couple ? Elle sème le doute

Rebecca Hampton reste très discrète concernant sa vie privée. On sait simplement qu'elle a eu une relation de deux ans avec le comédien québécois Serge Dupire, puis qu'elle a vécu une idylle avec Patrick Bosso et un certain Laurent. En revanche, elle a toujours préféré garder l'identité du papa de sa fille Eléa (dont elle est séparée) secrète.

Alors quand nos confrères de Télé Loisirs lui ont demandé si comme son personnage Céline Frémont dans Plus belle la vie, elle croyait à l'amour avec un grand A, la belle blonde de 44 ans est restée très mystérieuse : "Qui vous dit que je ne l'ai pas à la maison ? Ca a été compliqué, mais on a réussi à me convaincre que l'amour avec un grand A existait." De quoi laisser penser qu'elle est heureuse en amour. Rien ne le confirme toutefois.

Ce qui est certain, c'est que Céline s'apprête à se mettre en couple dans la célèbre série de France 3. Mais, une fois encore, on ne connaît pas l'identité du personnage récurrent qui a réussi à la séduire. "Le courant n'est pas passé tout de suite entre eux, mais le côté disjoncté de Céline ne l'a pas affolé. Sébastien Charbit, le producteur, a laissé entendre que ce serait quelqu'un de normal mais que Céline aura du mal à s'investir. Elle a peur. Comme c'est quelqu'un de bien, elle ne veut pas lui faire de mal", a confié Rebecca Hampton. Affaire à suivre donc.

L'intégralité de l'interview de Rebecca Hampton est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 30 avril 2018.