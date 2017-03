Reconnaissez-vous cet adolescent devenu un célèbre animateur télé ?

Actuellement sur les routes de France (et même du Luxembourg) avec un tout nouveau spectacle comique, Julien Courbet (52 ans) est très actif sur Twitter pour promouvoir son seul-en-scène. Vendredi 17 mars, avant une première date à Differdange, l'animateur de Faut pas abuser (C8) a par exemple dévoilé un cliché de lui très vintage !

"J'aurais pu jouer dans La Boum non ? Merci à ma copine Midou de m'avoir retrouvé cette photo. J'avais 17 ans, du moins je crois", a publié le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) en légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel on le découvre en jeune premier à mèche légèrement endimanché.

Bien entendu, les followers de Julien Courbet n'ont pas mis beaucoup de temps à se manifester. "Je pense que tu as mis un appareil dentaire après non ? Maintenant t'es super beau ! La différence !", "T'es mieux maintenant Julien !", "Comment te dire... t'es mieux aujourd'hui ! Je ne t'aurais jamais reconnu", "Oh l'adolescence c'est pas toujours facile, mais tu es comme le bon vin Julien !!!!!", "Tu donnes de l'espoir à tous les jeunes", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Au moins, notre célèbre quinqua est fixé, tout le monde le préfère en 2017 !